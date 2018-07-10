РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 июл. В горокруге Балашиха построят торговый комплекс «Глобус», на прилегающей территории планируется разместить автостоянку на более чем 1 тысячу машино-мест, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

«В городском округе Балашиха начато строительство торгового комплекса «Глобус». Объект будет возведен на шоссе Энтузиастов, дом 44А. Торговый комплекс предназначен для размещения предприятий торговли продовольственными и непродовольственными товарами, предприятий общественного питания», – сказал начальник Главгосстройнадзора Подмосковья Артур Гарибян.

Он добавил, что площадь «Глобуса» составит 26 786 квадратных метров. В торговом центре предусмотрены входная зона для клиентов, торговые ряды, зона подготовки товаров и разгрузки, производственно-вспомогательные помещения. Также здесь разместят пекарню, мясной и рыбный цеха, фуд-корт. Прилегающая территория будет обустроена тротуарами и автостоянкой на 1 378 машино-мест.

Торговый центр будет построен за счет средств инвестора, застройщиком выступает ООО «Гиперглобус». Строительство планируется завершить в четвертом квартале 2019 года. После ввода объекта в эксплуатацию будет создано 786 рабочих мест.