РИАМО – 10 июл. Tele2 второй год подряд в рамках партнерства с фестивалем «Sолома» поддержит талантливых людей и их творческие увлечения, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«В этом году оператор запускает фотоконкурс и организует выставку, на которой будут представлены работы победителей. Фотовыставка будет проходить в саду «Эрмитаж» во время фестиваля, который состоится 4 августа», - говорится в сообщении.

Тематика фотоконкурса – уютные уголки летней Москвы. Для участия нужно выложить в Instagram снимок своего любимого места в столице с подписью «Я участвую в фотоконкурсе Tele2» и хештегом #soloma. Экспертное жюри выберет 15 лучших фотографий, которые и станут основой выставки в саду «Эрмитаж».

Работы увидят более 5 тысяч человек, а победителя конкурса Tele2 наградит прямо на главной сцене «Sоломы». Все фотографии, опубликованные под хештегом #soloma, попадут в электронный фотоальбом, который будет издан на сайте проекта и сетевого издания m24.ru.

Для всех остальных участников «Sоломы», которые не владеют мастерством фотографии, Tele2 установит технологичную 3D-фотозону, где можно будет сделать «живое» объемное фото и выложить его в социальную сеть.