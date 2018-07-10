РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 июл. Более 360 старшеклассников городского округа Люберцы в июне отработали в трудовых бригадах, они чинили школьную мебель и занимались благоустройством, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Трудовые бригады школьников отработали в июне. Всего было задействовано 365 старшеклассников. Работали они на пришкольных участках, занимались благоустройством территории школ, помогали с починкой мебели, в библиотеках ремонтировали книги. Они работали в школах №№14 и 6, в гимназиях №18 в Томилине и №1, в лицей №4», - сказал Ружицкий.

Он уточнил, что заработная плата на днях должна быть выплачена школьникам.

«Сумма ее невелика, около 5 тысяч, но для ребят она значимая. Это хорошее подспорье для семейного бюджета», - отметил Ружицкий.

По его словам, летняя кампания в Люберцах в полном разгаре.

«Она началась 1 июня, в этот день открылись лагеря дневного пребывания на базе 39 школьных территорий. Всего в лагерях в течение месяца отдохнули 3 340 детей, это немного больше, чем в прошлом году. Детям нравится отдыхать в лагере, для них там были организованы спортивные, развивающие занятия. На июль и август мы предлагаем детям отдых на оздоровительных площадках при Люберецком дворце детского и юношеского творчества», - пояснил Ружицкий.

Он добавил, что предусмотрен также отдых с выездом из Люберец. В первую очередь он направлен на детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, из многодетных семей, в семьях, где есть один только родитель. Такие категории детей в первую очередь попадают под распределение путевок на море.