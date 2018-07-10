РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 июл. Сотрудники отдела полиции по микрорайону Заря Балашихи заняли первое место в рейтинге по общему проценту раскрываемости преступлений в первом полугодии 2018 года, сообщил исполняющий обязанности заместителя начальника МУ МВД «Балашихинское» Евгений Котенко в рамках пресс-конференции, посвященной итогам работы ведомства с начала года.

«В Межмуниципальном управлении сложилась традиция отмечать переходящим кубком лучшее территориальное подразделение, достигнувшее положительных результатов в борьбе с преступностью. По итогам первого полугодия 2018 года кубок получил отдел полиции по обслуживанию микрорайона Заря. Здесь общий процент раскрываемости составил 71,4%», - сказал Котенко.

Он добавил, что второе место рейтинга занял отдел полиции по обслуживанию микрорайона Салтыковка, общий процент раскрываемости преступлений составил 68,5%. Тройку лидеров замыкает Реутов, полицейские города в первом полугодии раскрыли 65,1% преступлений.

Четвертое и пятое место в рейтинге заняли микрорайон Железнодорожный и Балашиха, полицейские раскрыли 64,4% и 58% преступлений соответственно.