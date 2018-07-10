РИАМО – 10 июл. За полгода чистый отток капитала из России вырос на 20,1% и составил 17,3 миллиарда долларов, передает во вторник Газета.ru.

«Чистый вывоз капитала частным сектором в январе-июне 2018 года, по оценке Банка России, составил 17,3 миллиарда долларов (14,4 миллиарда долларов было годом ранее)», — говорится в сообщении.

В Банке России отметили, что в отличие от ситуации годом ранее динамику чистого кредитования остального мира частным сектором определял спрос на иностранные активы со стороны прочих секторов при менее значимом вкладе в вывоз капитала операций банков.

Ранее на сайте издания сообщалось, что чистый отток капитала из России в период с января по май вырос на 23,9% и составил 23,3 миллиарда долларов.