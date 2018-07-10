РИАМО – 10 июл. В министерстве здравоохранения России предложили повысить ставки акциза на алкоголь с содержанием этилового спирта более 9%, сейчас она составляет 523 рубля за литр, передает во вторник РИА Новости.

«При внесении изменений в налоговый кодекс Российской Федерации целесообразно учесть и другие предложения Минздрава России, например, о повышении ставок акциза на алкоголь с содержанием этилового спирта более 9% объемной доли», — говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, большинство отравлений алкогольной и спиртосодержащей продукцией, в том числе с летальным исходом, представляют собой острые отравления этанолом — в 93,7% случаев.

Сейчас ставка акциза для алкоголя с долей этилового спирта более 9% составляет 523 рубля за литр.

Ранее на сайте издания сообщалось, что правительство не планирует менять акцизы до конца 2019 года.

Благодаря ранее принятым мерам, таким как распространение Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) на розничные продажи алкоголя, запрет продажи дешевых суррогатов алкогольной продукции под видом парфюмерно-косметической продукции, снижение максимального объема тары спиртосодержащих лекарственных средств, смертность от алкогольных отравлений в России снизилась с 10,6 на 100 тысяч человек в 2012 году до 8,4 в 2017 году.

Однако для сохранения позитивной динамики требуется реализация новых антиалкогольных мер.

Ранее Минздрав рассмотрел и поддержал инициативу Минфина России, направленную на введение акциза на этиловый спирт, используемый для производства парфюмерно-косметической продукции, с последующим налоговым вычетом.

Эта мера позволит производителям фактически не платить акциз, в то время как производители нелегальной алкогольной продукции, покупающие этиловый спирт якобы для производства парфюмерно-косметических средств, но в реальности, использующие спирт не по назначению, не получат налогового вычета и будут вынуждены заплатить высокий акциз.

В результате парфюмерно-косметическая продукция не подорожает, но производство нелегальных алкогольных напитков и суррогатов сократится.