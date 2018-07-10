РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 июл. В подмосковных Люберцах могут внести ряд поправок, касающихся изменения принципов организации местного самоуправления, их должны принять депутаты горокруга, сообщил во вторник начальник правового управления администрации муниципалитета Ринат Адигамов.

Во вторник в администрации Люберец прошло публичные слушания. На них обсудили предложения администрации о внесении изменений в устав городского округа, связанных с изменениями федеральных законов (ФЗ).

«Предложения будут вынесены на рассмотрение совета депутатов. Они либо примут, либо отклонят. Изменения связаны с тем, что федеральное законодательство изменило закон о принципах организации местного самоуправления», – сказал Адигамов.

Он подчеркнул, что дополнительно к вопросам местного значения могут отнести полномочия органов местного самоуправления по контролю за теплоснабжающими организациями в ценовом округе.

«В соответствии с законом «О внесении изменений в федеральный закон о теплоснабжении» введены полномочия городского округа по осуществлению ценовых зон теплоснабжения и муниципальному контролю за выполнением единой теплоснабжаюшей организацией мероприятий по строительству и реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения. Системы должны быть надежными и эффективно работать», – подчеркнул Адигамов.

Он пояснил, что также в связи с изменениями в других федеральных законах, у органов местного самоуправления исключили полномочия по организации и выполнению плана программ комплексного социального и экономического развития муниципального образования. Взамен этого в компетенции органов самоуправления будет находиться утверждение стратегии социально-экономического развития.