РИАМО - 10 июл. Онлайн-тестирование на знание избирательного права и избирательного законодательства прошли председатели ТИКов в ходе семинара-совещания в Московском областном учебном центре, сообщила журналистам во вторник председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина.

«За основу взят тест, который был разработан Центральной избирательной комиссией РФ, который был немного адаптирован. Это первичный срез знаний наших председателей территориальных избирательных комиссией», - сказала Хаймурзина.

Она отметила, что председатели ТИКов в течение 20 минут должны были ответить на 20 вопросов, а в конце семинара каждый анонимно смог увидеть результаты своих коллег, тем самым дав себе самостоятельно оценку.

«Это делается не для того, чтобы кого-то уличить в незнании, а для того чтобы каждый оценил реально, в том числе, свои возможности и, может быть, обратился к той зоне вопросов, которые для них вызывают некоторые затруднения», - добавила Хаймурзина.