РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 июл. Во вторник в деревне Кутьино микрорайона Дубровицкий Подольска пятеро домовладельцев заключили договоры на вывоз мусора, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник городской администрации.

«В микрорайоне Дубровицкий Подольска проходят регулярные мероприятия по заключению собственниками домовладений договоров на вывоз мусора. Очередной рейд был проведен во вторник (10 июля – ред.) в деревне Кутьино. В ходе обхода жители предупреждались об административной ответственности за отсутствие договора. По итогам рейда было заключено пять договоров», – сказал сотрудник.

Он отметил, что на территории микрорайона за месяц были привлечены к административной ответственности за отсутствие договора шесть домовладельцев. Сумма штрафа составляет 5 тысяч рублей. Работа по заключению договоров продолжается.