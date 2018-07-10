За пять лет в Подмосковье удалось решить многие проблемы в здравоохранении. Расходы на медицину выросли на 45%, при этом смертность от инфарктов и инсультов упала на треть, младенческая смертность опустилась до уровня европейских стран, сокращается смертность от онкологии. Кроме того, жителям стало проще записаться к врачу и получить льготные лекарства. О самых значимых достижениях в сфере здравоохранения читайте в материале РИАМО.

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Вышли из аутсайдеров

Уже не первый год здравоохранение является стратегическим направлением развития в Московской области. За последние 5 лет бюджет сферы здравоохранения вырос на 45% – с 122 миллиардов до 176 миллиардов в 2018 году.

«Мы все хотим жить в благополучном, экономически сильном, чистом и здоровом регионе. Здравоохранение – это то, что президент выделил в своем указе. Эти направления являются для нас стратегическими», — подчеркнул в своем недавнем выступлении губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По словам главы региона, в области здравоохранения уже сделано много, а предстоит сделать еще больше.

«Мы создали 22 сосудистых центра – и на 38% снизили потери от инфарктов и инсультов. Это плюс 20 тысяч спасенных жизней. Мало кто помнит, что еще в 2013 году мы были одними из аутсайдеров по этому направлению», - отметил Воробьев.

Заметный прорыв в качестве медобслуживания, вывод медицины в Подмосковье на новый уровень стало возможным благодаря правильной расстановке приоритетов.

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Современные перинатальные центры

Одна из важнейших задач – снижение младенческой смертности — в Подмосковье достигнута. Благодаря запуску пяти новейших современных центров материнства и детства, младенческая смертность сократилась в два раза – с 7,4 до 4,1 на 1 тысячу родившихся – это уровень ведущих стран мира.

Сегодня в Московской области сформирована трехуровневая система оказания помощи беременным, роженицам и новорожденным. В областных центрах материнства и детства оказывают медпомощь самого высокого уровня сложности.

Первый из них — перинатальный центр в Наро-Фоминске — недавно отметил год со дня открытия. За это время здесь родилось более 3,5 тысяч детей. Всего же в 2017 году в Подмосковье было открыто пять новых современных центров: в Наро-Фоминске, Щелкове, Коломне, Раменском, Сергиевом Посаде.

Высокая квалификация врачей перинатальных центов и новейшее оборудование позволяют выхаживать около 90% недоношенных детей, родившихся с экстремально низкой массой тела от 500 граммов. Если раньше около 10 тысяч женщин были вынуждены ехать в столицу за качественной медицинской помощью, то сегодня в Подмосковье едут рожать из Москвы, Калужской области и других регионов.

Еще один эффективный инструмент по борьбе с младенческой смертностью – беби-боксы, или так называемые «окна жизни». Специально оборудованные места для анонимного отказа от ребенка начали появляться в Подмосковье в 2013 году. Беби-боксы оснащены вентиляцией, подогревом и датчиками, которые сигнализируют медикам о том, что туда положили ребенка. Так, с момента появления такой беби-бокс в Люберцах спас жизни более 20 новорожденных.

Борьба с онкологией

В Подмосковье также снижается смертность от онкозаболеваний. Только в прошлом году этот показатель упал более чем на 20%. По данным Минздрава Московской области, этот показатель в регионе является одним из самых низких по России.

Для выявления онкологии у жителей региона в медучреждениях регулярно проводятся диспансеризации и медосмотры. В минувшем году в ходе диспансеризации онкология впервые выявлена у 3 тысяч человек. Уже в ближайшее время власти Подмосковья планируют повысить выявляемость онкологических заболеваний до 58%, а срок постановки диагноза и назначения лечения – снизить до 10 дней.

Сегодня в Московской области активно расширяется онкологический кластер. Этой весной был запущен масштабный проект по открытию онкорадиологических центров в Подольске и Балашихе. Еще два центра заработают в Клинском районе и Коломне к 2021 году.

Центр в Балашихе позволит выполнять 20 тысяч диагностических исследований и лечить более 3 тысяч человек в год. Его парк оборудования включает четыре ультрасовременных линейных ускорителя, один из которых предназначен для удаления опухолей без операции. Мощность нового онкоцентра в Подольске еще выше – он сможет принимать более 25 тысяч пациентов в год.

ФАПы в шаговой доступности

© пресс-служба администрации района и города

С 2015 года в Подмосковье реализуется программа по строительству фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), которые создаются для оказания первичной медико-санитарной помощи сельскому населению. Они оснащаются всем необходимым оборудованием, а медицинские услуги оказывают квалифицированные сотрудники. ФАПы помогают обеспечить шаговую доступность медицинской помощи в сельской местности.

За три года действия этой программы в регионе построено более 130 ФАПов, еще 80 введут в эксплуатацию в 2018 году. На их строительство выделено 554 миллиона рублей.

В новых ФАПах предусмотрено несколько зон: кабинет фельдшера, процедурный кабинет, кабинет приема пациентов, санитарная комната и комната для приема. Предполагается, что фельдшер с семьей проживает в служебной квартире в этом же здании.

Всего в этом году в Подмосковье планируется ввести порядка 90 объектов здравоохранения, в том числе больниц, поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий.

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Поликлиники в режиме онлайн

В 2014 году в Подмосковье началась реализация программы «Стандарт поликлиник». За три года в поликлиниках появились удобные регистратуры, комфортные зоны ожидания и call-центры.

С 1 сентября 2017 года ушли в историю записи к врачам через регистратуры и живые очереди. Теперь, чтобы попасть к нужному специалисту, нужно воспользоваться порталом госуслуг Московской области, инфоматом в здании поликлиники либо позвонить в колл-центр.

Благодаря информатизации системы здравоохранения Подмосковья жители региона с начала 2018 года смогли более 4 миллионов раз записаться на прием к врачу через интернет.

В 2018 году рамках программы «Здравоохранение Подмосковья» на 2014–2020 годы планируется завершить строительство семи поликлиник и двух стационаров. В том числе откроется поликлиника на 600 посещений в смену и медицинский центр со станцией скорой помощи на два автомобиля в Балашихе, Егорьевская женская консультация, детская поликлиника в Апрелевке, комплексная поликлиника на 600 посещений в смену в Подольске, амбулаторно-поликлиническое учреждение в Шаховской. Также завершится реконструкция инфекционного здания Воскресенской районной больницы № 2.

Льготные лекарства

В 2014 году была запущена губернаторская программа «Лекарственное обеспечение». Ее задача — своевременная поставка лекарственных препаратов в аптечные пункты и обеспечение необходимыми медикаментами льготных категорий граждан. Ежегодно область закупает льготных медикаментов на сумму от 8 до 9 миллионов рублей.

В этом году льготники Московской области уже обеспечены лекарствами более чем по 1,4 миллиона рецептам на общую сумму порядка 6 миллиардов рублей. В общей сложности на получение льготных лекарств в регионе имеют право около 680 тысяч человек.

Чтобы сделать лекарственную помощь доступной, была создана сеть аптечных пунктов «Мособлмедсервис» при поликлиниках. В 2014–2015 годах было открыто 180 аптечных пунктов. На сегодняшний день в области, по данным министерства здравоохранения Подмосковья, работают 326 аптечных пунктов, где можно получить льготные лекарства, семь из них действуют круглосуточно.