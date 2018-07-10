РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 июл. Более 20 выпускников школ городского округа Люберцы в 2018 году будут пересдавать единый государственный экзамен в сентябре, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Ребята из 11 классов, а их 1 290 человек, практически все справились с экзаменами, только 23 остались на осень. Эти 23 школьника не справились с основными предметами, получив недостаточное количество баллов дважды. Они будут пересдавать основной экзамен с последующей выдачей аттестата о среднем общем образовании. У них есть возможность еще постараться с 5 по 14 сентября, показать свои знания и получить аттестат», - сказал Ружицкий.

Он уточнил, что если снова будет провал на экзамене, то ребята не получат аттестат, и вынуждены будут прийти на пересдачу в 2019 году. Если справятся, то в конце сентября они получат заветный документ об образовании.

«Государственная итоговая аттестация в 2018 году продолжалась с 28 мая по 2 июля. Сдавали наши ребята традиционно два обязательных экзамена: русский язык и математику в двух формах. Для получения аттестата необходимо благополучно сдать эти два экзамена. Кроме этого, мы предложили на выбор 14 предметов для сдачи, чтобы всем выпускникам можно было сориентироваться и поступить в то учебное заведение высшего профессионального образования, которые они для себя определили приоритетными», - пояснил Ружицкий.

Он подчеркнул, что государственная итоговая аттестация в Люберцах прошла без нарушений. Апелляций по организации и проведению ЕГЭ и ГИА не было. Самая главная задача муниципальных органов управления образования - не допустить какого-либо нарушения, что могло бы в последствии повлечь плохую отметку для ребенка, недостаточное количество баллов.

«Нас порадовали ребята, которые набрали 100 баллов по ЕГЭ, в этом году их 14 человек, в прошлом году – 10. С отличием школу закончили 177 человек, в прошлом их было – 161», - отметил Ружицкий.

Он добавил, что в городском округе Люберцы 2 629 человек закончили 9 классов. Из них с отличием - 214 учеников. В 10 класс идут не все – всего 1 350 человек, остальные выбрали среднее профессиональное образование.