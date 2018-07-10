РИАМО - 10 июл. В Солнечногорском, Лотошинском и Пушкинском районах Московской области обсуждается вопрос формирования на своей территории городских округов, сообщил на пресс-конференции в РИАМО во вторник председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Районов меньше осталось, чем городских округов. Везде ведется открытое обсуждение, в Солнечногорском районе, в частности, давно эта тема ведется, в том же Лотошинском районе», - сказал Брынцалов.

По его словам, Лотошинский и Солнечногорский районы часто попадают в «красную» зону по решению тех или иных проблем.

Брынцалов добавил, что обсуждение административной реформы также проходит в Пушкинском районе.

«После выборов в сентябре эта работа (по формированию городских округов - ред.) будет продолжена. Практика показала - реализация государственных муниципальных программ, привлечение инвестиций, оперативное решение тех проблем, которые существуют в муниципальных районах, проходят гораздо эффективнее, быстрее (после формирования горокруга – ред.), и результат от этого люди замечают буквально в течение первого года преобразования», - добавил Брынцалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что за 2017 год административная реформа позволила Подмосковью высвободить около 1,7 миллиарда рублей и направить их на развитие муниципалитетов.