РИАМО – 10 июл. В подмосковном Одинцове ввели в эксплуатацию гипермаркет «Касторама», торговый объект позволит создать свыше 225 новых рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Новый проект торгового назначения реализован в Одинцове при сопровождении Центра содействия строительству Московской области.

«Минстроем Подмосковья выдано разрешение на ввод в эксплуатацию гипермаркета «Касторама» с приобъектной парковкой и сопутствующей инфраструктурой, который возведен в городе Одинцово на улице Восточная, дом №19», – сказал министр стройкомплекса Руслан Тагиев.

Общая площадь объекта, включая торговые залы, складские, административные и вспомогательные помещения, составляет порядка 20 тысяч квадратных метров. В здании обеспечена доступность для маломобильной группы населения.

Автопарковка на прилегающей территории рассчитана на более чем 600 машино-мест.

Застройщиком выступает ООО «Касторама Рус». Гипермаркет построен за счет средств инвестора. Инвестиции в реализацию проекта составили 1,4 миллиарда рублей.

«Свыше 225 новых рабочих мест появится с вводом в эксплуатацию гипермаркета», – отметил министр.