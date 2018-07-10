РИАМО - 10 июл. До конца 2018 года в Подмосковье планируют перевести в электронный вид все аукционы, на которых разыгрываются места для размещения нестационарных торговых объектов в регионе, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«От приведения нестационарной торговли в русло эффективного и качественного функционирования мы переходим на новый уровень. Перед нами стоит следующая задача, сделать данный вид торговой деятельности максимально прозрачным и доступным для всех участников рынка», – сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

По его словам, в каждом муниципалитете должно быть необходимое количество площадок для развития малого и среднего предпринимательства, для поддержки местных фермеров и производителей. Он заявил также, что все точки нестационарной торговли должны соответствовать архитектурному облику города, в котором они представлены, а также требованиям федерального и областного законодательства.

Как отметил министр, на сегодняшний день публичность результатов конкурса выполняется формально.

«Закрытость такой важной информации, как условия размещения НТО, ставки платы за размещение не дает добросовестному малому и среднему бизнесу, фермерам, производителям возможности развивать и планировать собственный бизнес», – сказал он.

В нескольких муниципалитетах провели первые на территории Московской области аукционы на право размещения нестационарных торговых объектов в электронной форме. Разыграли четыре лота. Эти лоты были разыграны на федеральной электронной площадке, что позволило привлечь максимальное количество участников, а также обеспечить прозрачность сделки и повысить поступления в региональный бюджет.

«Мы рекомендуем муниципальным образованиям проводить аукционы на электронных площадках и планируем перевести все торги на цифровую форму до конца 2018 года. Наша текущая задача – ликвидировать прецеденты для коррупционной составляющей, а также сделать рынок НТО открытым, прозрачным и доступным для всех добросовестных игроков», – заявил Посаженников.