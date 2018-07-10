РИАМО - 10 июл. Первые покупатели «Яндекс.Станции» в Москве рассказали РИАМО, что заставляет их стоять в очереди за гаджетом несколько часов и какие функции умной колонки они протестируют в первую очередь.

С самого утра около магазина «Яндекса» на улице Тимура Фрунзе выстроилась очередь из желающих купить гаджет. Его особенность заключается в голосовом управлении при помощи электронного помощника Алисы. По команде Алиса запустит музыку, расскажет сказку и выполнит поиск. Также станцию можно подключить к телевизору для просмотра фильмов из нескольких онлайн-кинотеатров.

Продажи устройства стартовали в 10:00. Корреспондент РИАМО узнал у людей в очереди, чего они ждут от умной колонки за 9990 рублей.

«Я мечтаю о том моменте, когда смогу отключить будильник, не вставая с постели», - рассказал 32-летний Дмитрий.

По мнению мужчины, эта колонка единственная в своем роде - при хорошем наборе функций она отличается минимальной ценой.

Для другого покупателя, 21-летнего Ильи, немаловажен тот факт, что передовой гаджет выпущен российской компанией.

«В очереди я стою уже три часа. Мне хочется получить эту колонку одним из первых. Это отечественный гаджет, и было бы интересно посмотреть, как он себя проявит», - отметил Илья.

В разговоре с корреспондентом РИАМО 40-летняя Олеся призналась, что покупает умную колонку, чтобы не отстать от жизни.

«Яндекс.Станция» - это будущее. Я стараюсь всегда идти в ногу со временем и полностью уверена, что это хорошая колонка», - сказала собеседница агентства.

Олеся добавила, что стоит в очереди уже 3,5 часа, но долгое ожидание вовсе не омрачает настроение и не отбивает желание получить инновационный гаджет.

22-летняя Вероника рассказала корреспонденту РИАМО, что покупает колонку для родителей.

«Мои родители хотят обустроить умный дом. Я считаю, что эта вещь будет незаменима в хозяйстве. Сама, конечно, пользоваться бы не стала, но идея довольно интересная», - отметила девушка.

Мечтает стать обладателем станции от «Яндекса» и 17-летний Артем. В очереди молодой человек простоял три часа. Юноша рассказал, что собирается использовать гаджет для просмотра фильмов и прослушивания музыки. Важным для Артема оказалось то, что в устройстве используются новые, необычные технологии.

Ранее сообщалось, что «Яндекс.Станции» из первой партии будут в продаже только в офлайне, но вскоре устройство можно будет заказать и по интернету. До конца недели прием предварительных заказов на станцию откроет beru.ru – новый маркетплейс «Яндекс.Маркета». Оплаченное на сайте устройство отгрузят покупателю в течение 90 дней и бесплатно доставят в любой регион России.

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