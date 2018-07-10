РИАМО - 10 июл. Новое пожарное дело построят на территории городского округа Зарайск, это позволит сократить время прибытия огнеборцов к месту ЧП, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Министерством строительного комплекса Московской области выдано разрешение на строительство пожарного депо в поселке Зарайский городского округа Зарайск», – сообщил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

В одноэтажном здании депо площадью около 500 квадратных метров разместятся комнаты для диспетчеров и учебный класс. На прилегающей территории расположится учебно-спортивная зона, гараж-стоянка на два машино-места с современной пожарной, спасательной и резервной техникой.

Как отмечается в сообщении, создание нового пожарного депо позволит существенно сократить время прибытия пожарных к месту вызова, а это, в свою очередь, сможет минимизировать тяжесть последствий от происшествий.

Застройщиком объекта выступает администрация городского округа Зарайск Московской области.