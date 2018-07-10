РИАМО (КОРОЛЕВ) - 10 июл. В Королеве создадут комиссию по работе с обращениями граждан, основной задачей которой станет организация эффективного взаимодействия органов самоуправления и жителей города, сообщил первый заместитель секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Денисов.

Во вторник в Королеве состоялось заседание политсовета местного отделения партии «Единая Россия», на котором в партию были приняты новые члены и было принято решение о создании новой комиссии.

«Комиссия будет являться координационным органом местного политсовета партии. Основной ее задачей является создание единого партийного механизма, благодаря которому будет организована связь между населением, органами местного самоуправления и руководством партии. Такая работа позволит оперативно решать вопросы», - сказал Денисов.

В состав комиссии вошли члены партии, специалисты в различных областях, охватывающих все сферы жизнедеятельности: от образования и здравоохранения, до ЖКХ и общественных организаций.