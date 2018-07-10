РИАМО - 10 июл. Более 1,1 тысячи вызовов о происшествиях в лесах приняли операторы системы-112 Московской области с начала 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы заместитель председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

«С начала 2018 года операторы региональной системы-112 приняли более 1,1 тысячи вызовов о различных происшествиях на территории лесного фонда. Наиболее распространенные причины вызовов – это сообщения о природных пожарах, а также информация о заблудившихся в лесах жителях и гостях Подмосковья», – сказал Пестов.

Для организации реагирования на подобные вызовы действует соглашение между системой-112 и региональным комитетом лесного хозяйства. В рамках данного соглашения к системе-112 подключена диспетчерская служба областного Комлесхоза.

Это позволяет организовывать оперативное реагирование на вызовы тех пожарно-спасательных подразделений и лесничеств, которые находятся в непосредственной близости от места происшествия.

«Наиболее эффективный способ получить помощь или организовать реагирование на происшествие в лесном массиве – это звонок на единый номер спасения «112». В этом случае оператор системы–112 самостоятельно определит алгоритм реагирования, и, в случае необходимости, соединит с необходимой службой или подразделением», – отметил Пестов.

Кроме того, в системе-112 работает функция геопозиционирования – автоматического определения местонахождения заявителя. Это помогает операторам более точно определять координаты заблудившихся в лесу людей или мест возникновения природных пожаров.