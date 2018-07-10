РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 июл. Комитет лесного хозяйства Подмосковья рассмотрит заявление о предоставлении лесного участка в бессрочное пользование Спортивной школе олимпийского резерва по лыжным гонкам в поселке Дубровицы Подольска для строительства лыжероллерной трассы, говорится в сообщении комитета по строительству и архитектуре администрации горокурга.

Комитет по строительству и архитектуре администрации горокруга разработал проектную документацию лесного участка для строительства лыжероллерной трассы и согласовал ее с МУ СШОР по лыжным гонкам, Подольским филиалом ГКУ МО Московской области «Мособллес». Документы утвердил Комитет лесного хозяйства Московской области.

«Разработан межевой план земельного (лесного) участка, поставлен на кадастровый учет. Зарегистрировано право собственности РФ на земельный (лесной) участок. В Комитет лесного хозяйства Московской области 28 июня 2018 года направлено заявление о предоставлении лесного участка в постоянное (бессрочное) пользование МУ СШОР по лыжным гонкам», - говорится в сообщении.

Во время планирования строительства спортивного комплекса Комитет лесного хозяйства и Главное управление архитектуры и строительства Московской области получили заключение об ограничении оборотоспособности выбранного земельного участка площадью 13 954 квадратных метра, так как он расположен в зоне реконструируемой автомобильной дороги «Дубровицы - б/о «Мечта»» и имеет наложение на земли Лесного фонда.

После чего подобрали новый земельный участок, который согласно информации от территориального управления Росимущества Московской области относится к федеральной собственности, но права на него не зарегистрированы. В настоящее время ведутся переговоры по поводу способов формирования этого земельного участка.