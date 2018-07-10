РИАМО - 10 июл. Вручение свидетельств очередным участникам подпрограммы «Социальная ипотека» областной госпрограммы «Жилище» состоится 11 июля, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Еще 14 врачей Подмосковья получат возможность улучшить свои жилищные условия с помощью «Социальной ипотеки». Общая сумма средств, предусмотренных региональным бюджетом для указанных специалистов в области здравоохранения, составит более 26 миллионов рублей», – сообщил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

В материале отмечается, что еще порядка 26 миллионов рублей будет направлено бюджетом Подмосковья в виде компенсации за погашение основного долга по ипотечному кредиту в последующие 10 лет.

Уникальная подпрограмма «Социальная ипотека» реализуется в Подмосковье с 2016 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева. С 2016 года по настоящее время участниками «Социальной ипотеки» стали 598 врачей, в том числе 98 медицинских работников с начала текущего года.

Из них уже улучшили свои жилищные условия 46 врачей, а именно пять терапевтов, восемь анестезиологов-реаниматологов, восемь педиатров, 10 фельдшеров скорой медицинской помощи, четыре хирурга, два фтизиатра, два гинеколога, два офтальмолога, а также уролог, кардиолог, нейрохирург, рентгенолог и рентгенолаборант. На эти цели израсходовано 103 миллиона рублей, выделенных бюджетом Московской области.

«До конца 2018 года планируется выдать свидетельства о праве на получение жилищной субсидии еще 336 специалистам, из них 182 – врачам», – резюмировал министр регионального стройкомплекса.