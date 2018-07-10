РИАМО – 10 июл. Сбои в работе мобильного приложения ВТБ наблюдаются во вторник, специалисты продолжают работать над устранением технических проблем в мобильном и интернет-банке, сообщил РИАМО представитель колл-центра банка.

«На текущий момент в системе ВТБ Онлайн могут возникать ошибки при входе, либо данные сервиса могут быть недоступны. Данный инцидент находится в работе, сотрудники работают над его устранением. О времени его устранения пока неизвестно», – сказал собеседник агентства.

Проблемы с онлайн сервисом начались примерно в 12:30. Ранее восстановить работу системы в банке пообещали до 15:00, однако к моменту публикации новости вход в систему по-прежнему невозможен.