РИАМО – 10 июл. Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил, что свыше 60 регионов России поддержали проведение пенсионной реформы, передает Федеральное агентство новостей.

В Москву поступают положительные отзывы на законопроект об изменении пенсионной системы в стране, которые присылают региональные власти, сообщил министр.

«По нашей информации, положительные отзывы на законопроект о повышении пенсионного возраста направили в нижнюю палату парламента органы власти 61 региона», – констатировал министр.

Глава Минтруда напомнил, что Госдума ждет оценки законопроекта из субъектов страны до 16 июля. При этом министр добавил, что рассмотрение документа идет с опережением сроков.

Правительство России предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Процесс будет поэтапным и начнется в 2019 году.