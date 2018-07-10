РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 июл. Фестиваль загородных оздоровительных лагерей «Лето - 2018», посвященный 100-летию комсомола, открылся во вторник в лагере «Мечта» Подольска торжественной линейкой, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В лагере «Мечта» открылся фестиваль загородных оздоровительных лагерей «Лето - 2018», посвященный 100-летию комсомола. В нем участвуют команды лагерей «Ромашка», «Мечта» и «Родина», детям предстоит пройти различные конкурсы и испытания. Среди почетных гостей - родители Героя России Александра Монетова - Валентина и Геннадий Монетовы, члены совета ветеранов округа и многие другие.

«Команды состоят из двух вожатых и десяти детей, отдыхающих в оздоровительных лагерях нашего округа. Началось мероприятие с интеллектуального марафона «Знатоки пионерского движения», конкурса плакатов «Комсомольская правда» и квеста «Да здравствует, комсомол!», после чего состоялось торжественное открытие фестиваля, которое проходило в виде линейки», - сказала одна из организаторов мероприятия.

В рамках торжественного открытия с приветственным словом выступил председатель комитета по делам молодежи администрации округа Иван Литвяков, который пожелал ребятам крепкой дружбы и удачи на фестивале.

Основная программа фестиваля проходила в актовом зале, где участникам предстояло представить визитную карточку лагеря «Я, ты, он, она, вместе — дружная семья», показать домашнее задание, а также принять участие в конкурсе талантов «Комсомольцы-добровольцы».

Помимо этого, продемонстрировать свое мастерство предстоит и вожатым, которые проведут игры с залом. Выступление ребят оценивают члены жюри, в числе которых Иван Литвяков, депутат округа Алексей Никулин и многие другие. Победители будут выбраны в нескольких номинациях.