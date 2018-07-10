РИАМО - 10 июл. Семинар-совещание с представителями ТИКов по подготовке к выборам губернатора Подмосковья проходит в Московском областном учебном центре, где при помощи кейс-метода разберут проблемные ситуации и пути их решения, передает во вторник корреспондент РИАМО.

«Я надеюсь, что те несколько часов которые запланированы у нас на работу, мы проведем продуктивно. Мне бы хотелось, чтобы этот семинар не прошел в режиме лекции, а в режиме разбора на конкретных примерах и ситуациях, которые, в том числе, происходили на территории Московской области во время последних избирательных кампаний», - сказала председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина.

Она отметила, что на семинар-совещание приехали представители Центральной избирательной комиссии России, которые поделятся своим опытом по подготовке и проведению выборов.

«Сегодня на семинаре будем разбирать конкретные и предметные кейсы как негативной, так и позитивной практики, а также вместе будем обсуждать варианты решения проблем возникающих на территории избирательных участков, в ходе подготовки к выборам и непосредственно в день голосования», - добавила Хаймурзина.

По ее словам, Мособлизбирком разработал большой план обучения членов избирательной комиссии всех уровней.

Выборы губернатора Подмосковья состоятся 9 сентября. Также в этот день состоятся муниципальные выборы: пройдут 43 избирательные кампании в 19 муниципальных образованиях региона.