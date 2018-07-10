РИАМО – 10 июл. На сайте правительства опубликован документ, утверждающий организационный комитет по проведению Года театра в России в 2019 году, сообщает Газета.ru.

Документ подписан премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

«В состав оргкомитета вошли представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)», руководители крупнейших театров Москвы, Санкт-Петербурга и других субъектов Федерации», – говорится в сообщении.

Председателем комитета назначена заместитель председателя правительства Ольга Голодец. В составе также указаны председатель Союза театральных деятелей РФ России Александр Калягин, министр культуры РФ Владимир Мединский, художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев, худрук МХТ имени Чехова Сергей Женовач, генеральный директор Большого театра Владимир Урин и другие.

Президент РФ Владимир Путин объявил 2019 год Годом театра, подписав соответствующий указ 28 апреля.