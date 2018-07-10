РИАМО - 10 июл. МЖД изменит технологию управления движением поездов на железной дороге на окраине подмосковного города Ликино-Дулево, где местные жители жаловались на перекрытие грузовыми составами перехода, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Московской железной дороги.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что жители подмосковного города Ликино-Дулево вынуждены пролезать под составом, чтобы попасть на кладбище. Подъезд к нему один и он проходит через железнодорожный переезд, где часто встают товарные поезда.

«На этом участке железной дороги в сутки курсируют восемь грузовых поездов. Отмечены отдельные случаи, когда грузовые составы занимают переезд. Для исключения таких ситуаций железнодорожники изменят технологию управления движением поездов на участке, чтобы грузовые составы сразу отправлялись на сортировочную станцию», – сказал собеседник агентства.

Из-за сложившейся ситуации Московская железная дорога принесла жителям подмосковного города извинения за доставленные неудобства.