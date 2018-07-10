РИАМО - 10 июл. Власти столицы предложили организаторам митинга против изменений в пенсионном законодательстве провести мероприятие в парке «Сокольники», сообщил РИАМО во вторник руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Владимир Черников.

Он уточнил, что проведение акции в центре Москвы невозможно в связи с действием 202 указа президента, который ограничивает проведение мероприятий в столице до 25 июля 2018 года во время действия усиленных мер безопасности в рамках чемпионата мира по футболу из-за большого количества туристов и москвичей, сосредоточенных в эти дни в центре города.

«Учитывая, что организаторы готовы провести только митинг, мы считаем, что проведение данного мероприятия в этот период времени возможно только в парке «Сокольники», - сказал Черников.

Ранее СМИ сообщили, что в мэрию Москвы поступила заявка на проведение митинга в столице против изменения пенсионного законодательства. Организаторами выступили представители Конфедерации труда России, партий «Справедливая Россия», КПРФ, «Яблоко» и других.

До этого власти столицы также получали заявку на проведение акции против изменения пенсионного законодательства на проспекте Академика Сахарова или на Суворовской площади с участием до 30 тысяч человек. Организаторам предложили провести мероприятие в «Сокольниках» или в районе Люблино из-за действия 202 указа президента РФ. Организаторы отказались проводить акцию на согласованных площадках.

Правительство России предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Процесс будет поэтапным и начнется в 2019 году.