РИАМО - 10 июл. В столичном районе Хамовники ввели временные ограничения движения из-за проведения полуфинального матча между сборными Хорватии и Англии на стадионе «Лужники» 11 июля, в частности, ряд улиц доступен только для владельцев специальных разрешений, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения Москвы.

«С 10 по 11 июля в Хамовниках введены временные ограничения движения в связи с проведением футбольного матча чемпионата мира FIFA 2018 на стадионе «Лужники». Автомобилистам необходимо объезжать улицы, доступ к которым закрыт: Лужнецкий проезд, Новодевичья набережная, Ростовская набережная, Саввинская набережная, Хамовнический Вал (от Новодевичьей набережной до Комсомольского проспекта)», - говорится в сообщении.

Во вторник и 11 июля будут закрыты съезды с внутренней стороны Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе стадиона «Лужники» на улицу Хамовнический Вал и с внешней стороны ТТК на Комсомольский проспект.

Ряд улиц доступен только для владельцев разрешений, которые можно оформить в префектуре округов. Это Абрикосовский переулок, Кооперативная (от улицы Усачева до улицы Доватора), Малый Саввинский переулок, Новодевичий проезд, улица 10-летия Октября (от Лужнецкого проезда до улицы Усачева), Большая Пироговская (от Лужнецкого проезда до пересечения с Трубецкой), улица Ефремова (от Хамовнического Вала до Проектируемого проезда №2309).

Помимо этого, Малая Пироговская (от Лужнецкого проезда до пересечения с Трубецкой), Погодинская (от Большого Саввинского переулка до Новодевичьего проезда), улица Савельева, улица Усачева (от Хамовнического Вала до пересечения с Трубецкой), Хамовнический Вал (от Комсомольского проспекта до Фрунзенской набережной), Усачевский переулок, Учебный переулок, Фрунзенская набережная.

Кроме того, во вторник и 11 июля из-за матча введены дополнительные ограничения на стоянку и остановку на улицах: 3-я Фрунзенская (от улицы Доватора до улицы Ефремова); Доватора (от улицы 10-летия Октября до 3-й Фрунзенской); Ефремова (от 3-й Фрунзенской до Трубецкой).

«Обращаем внимание жителей, что при движении от Фрунзенской набережной закрыт съезд с 3-й Фрунзенской улицы на основной ход Комсомольского проспекта. При съезде с основного хода Комсомольского проспекта водители смогут проехать только в прямом направлении», — добавляется в сообщении.

До конца чемпионата также закрыт съезд с внешней стороны ТТК на Новодевичью набережную и ограничен проезд на Лужнецкой набережной и улице Лужники.

В 21:00 11 июля в «Лужниках» пройдет матч, в котором за выход в полуфинал поборются сборные Хорватии и Англии.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля. Финальный матч состоится в Москве.

Как работает Парк футбола ЧМ‑2018 на Красной площади в Москве>>