РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 июл. В подмосковном Красногорске произошло ДТП с участием грузовика и мотоцикла, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Столкновение мотоцикла и грузового автомобиля произошло во вторник около 12:50 на пересечении Волоколамского шоссе и поворота на улицу Новую Московскую.

«Мотоциклист ехал по главной дороге в сторону Москвы, а грузовик поворачивал со стороны Новой Московской в сторону области, налево. Дорогу мотоциклу не уступил, тот в него въехал на полной скорости. Мотоциклист пострадал, но выжил», - сказал очевидец происшествия.

По его словам, с места происшествия мотоциклиста увезла скорая помощь.