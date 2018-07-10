РИАМО - 10 июл. Специальный орган, направленный на поддержку и защиту подмосковных экспортеров за границей, может появиться в Подмосковье, сообщил во вторник на совещании министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Во вторник состоялось совещание по вопросу развития экспорта продукции агропромышленного комплекса на период до 2024 года, мерам государственной поддержки (субсидирования) предприятиям-экспортерам Московской области.

«Мы продумываем всевозможные меры поддержки, которые бы стимулировали комфортное присутствие подмосковных товаров на экспортном рынке. Важно получить обратную связь от производителей. Проработать вопрос по созданию органа по защите прав российских (подмосковных) экспортеров за границей, а также вопрос страхования экспортных сделок. Рассмотреть возможность создания таможенного поста для областных предприятий-экспортеров на площадке оптово-распределительного центра «Славтранс-Сервис» в Селятине», - сказал Разин.

Он добавил, что рассматривается возможность создания «зеленого коридора» для добросовестных экспортеров Московской области, формулирование перечня экспортируемой продукции в разрезе предприятий региона, возможность внесения изменений в регламент с целью упрощения процедуры документооборота при экспорте продукции. Кроме того, рассматривается вопрос о выделении государственной поддержки предприятиям-экспортерам региона.

Ранее заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев сообщал, что власти Подмосковья разрабатывают ряд мер поддержки для расширения и укрепления промышленного потенциала Московской области, в частности, предполагается введение мер поддержки по сертификации продукции на внешних рынках и логистике.