РИАМО - 10 июл. Переезд Московского областного парламента в новое здание откладывается минимум на один год, сообщил во вторник на пресс-конференции в РИАМО председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Мы переедем не в 2019 году, это совершенно точно. В бюджете сейчас нет денег на строительство думы и комплекса правительства Московской области, средства на строительство выделяются в других объемах и с иной интенсивностью, деньги перераспределены на льготы и другие необходимые решения», - сказал Брынцалов.

Он добавил, что многие ведомства и министерства Московской области, в отличие от областного парламента, арендуют помещения, и строительство комплекса правительства Подмосковья решило бы данный вопрос.

«Как только, так сразу. Возможно, к концу 2020 года, в начале 2021 года. Опоздание точно на год идет», - уточнил Брынцалов.