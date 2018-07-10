РИАМО - 10 июл. С 13 по 21 июля авиамоделисты из Химок выступят на чемпионате мира во Франции, в составе национальной сборной России будут участвовать братья Гареевы – воспитанники дома юного техника «Интеграл», говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Свое место в национальной команде воспитанники (из Химок – ред.) гарантировали себе после успешного выступления на домашнем первенстве страны. Нынешний чемпионат мира во Франции будет совмещен с первенством юниоров», – говорится в сообщении.

Ожидается, что на соревнование приедут более 90 спортсменов из разных стран. Экипаж братьев Гареевых пополнился дополнительным механиком Алексеем Лодуновым, который также полетит с командой, но будет вне заявки.

«Будет интересно посмотреть на братьев Гареевых во Франции. Знаю, что с ребятами полетит Игорь Трифонов – тренер Рамиля и Раиля, который должен помочь им наставлениями. Наша команда по праву входит в число фаворитов наравне с Испанией, Англией и Украиной. Будет не просто, если мы попадем в сетку с юниорами. Такая система совмещения происходит на чемпионате мира раз в 2 года. Остается пожелать команде удачи и победы», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.