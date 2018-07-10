РИАМО – 10 июл. Роспотребнадзор подготовил рекомендации для граждан при покупке овощей и фруктов, сообщает во вторник Газета.ru.

В ведомстве отметили, что покупать различную плодоовощную продукцию следует только в установленных местах торговли.

«Продавец (владелец) должен строго соблюдать правила личной гигиены, должен быть опрятно одетым, носить чистую санитарную одежду (включая специальный головной убор), нагрудный фирменный знак организации, его наименование, адрес (местонахождение), ФИО продавца», – заявили в Роспотребнадзоре.

Помимо этого, россиянам, покупая овощи, фрукты и ягоды необходимо обращать внимание на внешний вид, запах, цвет и консистенцию продукта. Окрас плодов должен быть свойственный данному виду, не иметь признаков порчи и гниения, без повреждений кожуры. Спелые плоды отличает сильный приятый запах.

Продажа загнивших, испорченных, с нарушением целостности кожуры овощей, бахчевых культур и фруктов в нарезку запрещена.