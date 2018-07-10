РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 июл. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска готовят к продаже земельный участок площадью 6,4 тысячи квадратных метров под строительство жилого многоэтажного дома, сообщается на сайте Российского аукционного дома (РАД).

«Российский аукционный дом готовит к продаже земельный участок площадью 6,4 тысячи квадратных метров под строительство жилого многоэтажного дома в микрорайоне Климовск, поселок Южный, 34А. Согласно градостроительному регламенту, данный участок относится к зоне комплексного и устойчивого развития территории КУРТ-33, где разрешено строительство многоквартирного жилого дома до 17-ти этажей. Потенциальный инвестор может построить здесь около 14 тысяч квадратных метров жилья. Начальная цена - 49 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

По соседству с продаваемым участком расположены школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов и школа для учащихся с ограниченными возможностями здоровья; детский сад №17 «Чебурашка»; Климовская городская больница №2; государственная аптека; станция скорой помощи; храм священномученика Сергия Подольского; супермаркет «Акцепт», ТРЦ «Гран Сити» (58 магазинов).

Расстояние до ближайшей крупной автодороги (Старое Симферопольское шоссе) – 500 метров, рядом остановка, через которую ходит 10 маршрутов общественного транспорта.

«Квартал, где расположен участок, в основном застроен двухэтажными жилыми домами постройки середины прошлого века. Данная территория, в том числе продаваемый участок, включена в зону комплексного освоения и в ближайшем будущем здесь все будет перестроено. На сегодняшний момент в стадии реализации находится несколько первых жилых домов. Приобретя данный участок, потенциальный инвестор получит «фору» и сможет стать одним из первых, кто реализует здесь новый проект комфорт- или эконом-класса», – сказала заместитель руководителя коммерческого департамента РАД Юлия Акимова.

На территории земельного участка расположены ограждение и двухэтажное нежилое здание подростково-молодежного клуба «Подросток» 1953 года постройки, общей площадью 994,7 квадратных метров; 1-этажное нежилое здание того же года постройки общей площадью 41,5 квадратных метров.