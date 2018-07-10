РИАМО - 10 июл. Мособлдума внесла изменения в бюджет Московской области, которые предусматривают выделение средств на строительство комплексов по переработке отходов в трех городских округах, сообщается во вторник в пресс-материалах к конференции председателя регионального парламента Игоря Брынцалова в РИАМО.

«В бюджете региона дополнительно предусмотрено 1,66 миллиарда рублей на строительство комплексов по переработке отходов в городских округах Зарайск, Рошаль и Серебряные Пруды», - говорится в материалах.

Как добавляется в документах, еще 767 миллионов рублей планируется направить на строительство подъездов к объектам по обращению с отходами в городских округах Шатура, Рузский, Рошаль, Дмитровский и Наро-Фоминский.

К первому кварталу 2019 года в Подмосковье появятся 11 современных комплексов переработки отходов (КПО). Кроме того, к 2019 году в регионе вводится повсеместный раздельный сбор мусора.