РИАМО - 10 июл. Согласно изменениям в бюджет Московской области, утвержденным Мособлдумой, в Подмосковье предусмотрено выделение средств на докапитализацию Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства, которые пойдут на достройку социальных объектов Urban Group, сообщается в материалах к пресс-конференции председателя регионального парламента Игоря Брынцалова в РИАМО.

«Межбюджетный трансферт составит 3 миллиарда рублей», - говорится в документах.

Аналогичный трансферт ожидается из федерального бюджета. Средства направят на достройку социальных объектов группы компаний Urban Group в Подмосковье.

На заседании 5 июля Мособлдума приняла решение об увеличении расходов регионального бюджета на 2018 год на сумму 18,5 миллиардов рублей.

Ранее по решению Арбитражного суда Московской области пять строительных компаний, входящих в Urban Group и занимающихся строительством жилых комплексов в Подмосковье, признали банкротами. Это ООО «Ваш город», ООО «Экоквартал» (осуществляет строительство ЖК «Митино О2»), АО «Континент Проект» (осуществляет строительство ЖК «Солнечная система»), ООО «Хайгейт» (осуществляет строительство ЖК «Опалиха О3» и ЖК «Лесобережный»), ООО «Ивастрой» (осуществляет строительство ЖК «Лайково»).

Такие решения суд принял по заявлению Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства. Ранее в Фонде сообщили, что права дольщиков Urban Group будут защищены посредством механизма банкротства, который позволяет рассматривать возможность привлечения к достройке объектов нового застройщика. После признания компаний-застройщиков ГК Urban Group банкротами, финансирование строительства будет возобновлено в течение двух-трех месяцев с использованием ресурсов Фонда.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что регион взял на себя достройку социальной инфраструктуры и жилых домов Urban Group по схеме финансирования 50 на 50 вместе с федеральным бюджетом. Речь идет о докапитализации Фонда, для которой из бюджета Подмосковья выделят 50% средств, необходимых для завершения строительства, и столько же выделят из бюджета РФ.