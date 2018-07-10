РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 июл. В дежурных частях МУ МВД «Балашихинское» за первое полугодие 2018 года зарегистрировано более 37 тысяч заявлений, сообщил исполняющий обязанности заместителя начальника ведомства Евгений Котенко.

Во вторник в городском округе состоялась пресс-конференция, посвященная итогам работы полицейских за первое полугодие текущего года.

«За отчетный период было зарегистрировано 37 687 заявлений, сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях и происшествиях, что на 3% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого (2017 года – ред.) года. По результатам рассмотрения возбуждено 1 918 уголовных дел, вынесено 13 777 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, 1 323 материалов передано по подследственности или территориальности. По 3 071 заявлениям о происшествиях принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении», – сказал Котенко.

Он добавил, что по итогам первого полугодия этого года в Балашихе на 4,3% уменьшилось количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений общеуголовной направленности, оно составило 470 преступлений.