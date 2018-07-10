РИАМО - 10 июл. На сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области опубликовали список мест в Подмосковье, где в этом году заменят старые павильоны на остановках общественного транспорта, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По поручению губернатора в Московской области в 2018 году проведут работы по замене старых остановочных павильонов на современные. Всего планируется обновить более 3640 остановок.

«С адресным перечнем участков по замене остановочных павильонов можно ознакомиться на сайте mtdi.mosreg.ru в разделе «Целевые программы», - говорится в сообщении.

Павильоны обновят на региональных и муниципальных автодорогах, в городах - в пределах ЦКАД, а также в крупных районных центрах за пределами ЦКАД.

«В этом году в 41 городском округе и 13 районах Московской области будут заменены остановочные павильоны. В первую очередь обновят автопавильоны, которые не отвечают современным требованиям. Всего будет заменено 2 тысячи остановок на дорогах регионального значения и 1,6 тысячи — муниципального», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Игорь Тресков.

По его словам, остановки планируется установить трех типов: «городской центр» и «городской стандарт» - в черте города и «межгородской» - вне города. Остановки будут оснащены скамейками, урнами, освещением, камерами видеонаблюдения, а также Wi-Fi модулями для бесплатного доступа к интернету.

В частности, в городском округе Истра планируется заменить 151 автопавильон, в Дубне установят 111 новых автопавильонов, в Раменском районе и Дмитровском округе – 230, в Щелковском районе – 134, в Волоколамске – 45. В Подольске заменят 228 остановок, в Красногорске – 127, в Клину – 77 остановок.

Автопавильоны в черте города будут выполнены из металлического каркаса и ударопрочного стекла, крыша защитит людей от солнца и осадков. Вне города установят остановки, выполненные из металлического каркаса, перфорированной металлической панели и солнцезащитной крыши. Работы планируется начать в августе и завершить осенью.

На территории Московской области установлено более 19 тысяч остановок общественного транспорта, в том числе около 13 тысяч на региональных дорогах и свыше 6 тысяч - на муниципальной улично-дорожной сети. Таким образом, в этом году в Подмосковье заменят 18% от общего числа автопавильонов.