РИАМО - 10 июл. Финальные четыре матча чемпионата мира по футболу FIFA болельщики не смогут посмотреть на площадке возле столичного стадиона «Спартак», для болельщиков будет работать официальная фан-зона на Воробьевых горах, говорится в сообщении пресс-службы департамента спорта и туризма города Москвы.

«Дополнительная площадка для просмотра матчей у стадиона «Спартак», организованная для трансляции четвертьфинала чемпионата мира по футболу FIFA-2018 между сборными России и Хорватии, не будет осуществлять показ четырех оставшихся игр турнира», - говорится в сообщении.

Посмотреть финал и поболеть за свои любимые команды футбольные фанаты смогут на площадке фестиваля болельщиков FIFA на Воробьевых горах.

Десятого и 11 июля площадка фестиваля болельщиков будет открыта с 18:00. Гостей ждут трехчасовой концерт с участием популярных исполнителей, интерактивные стенды и другие активности от партнеров FIFA и спонсоров турнира. В 21:00 на экранах стартует трансляция матчей Франция — Бельгия (10 июля), Хорватия — Англия (11 июля).

Двенадцатого и 13 июля площадка фестиваля болельщиков FIFA на Воробьевых горах будет закрыта для посещения, а 14 июля, в день проведения матча за третье место, площадка будет открыта с 14:00.

Пятнадцатого июля фестиваль заработает в 14:45, посетители смогут увидеть трансляцию церемонии закрытия (начало в 17:00), а также финала мундиаля (начало в 18:00).

Фан‑зона у стадиона «Спартак», рассчитанная на 50 тысяч человек, открылась 7 июля в 14:00. Площадка приняла 70 тысяч человек.

Игра Россия – Хорватия прошла в Сочи 7 июля. Основное время встречи завершилось вничью 1:1. Дополнительное время закончилось со счетом 2:2. Победителя определила серия пенальти, в которой сильнее оказалась команда Хорватии.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля. Финальный матч состоится в Москве.

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