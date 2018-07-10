РИАМО – 10 июл. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил игроков и тренера сборной России с успешным выступлением на чемпионате мира по футболу FIFА, он также отметил сплоченность национальной команды, пишет во вторник Газета.ru.

«Уважаемый Станислав Саламович! Примите сердечные поздравления с выдающимся результатом российской команды на чемпионате мира по футболу 2018 года. Достигнутые успехи стали убедительным свидетельством высокого профессионализма тренера и спортсменов, целеустремленности игроков, командного духа, а также воли к победе», – сказал патриарх.

Сборная России проиграла Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Игра прошла 7 июля в Сочи. Основное время встречи завершилось вничью 1:1. Дополнительное время закончилось со счетом 2:2. Победителя определила серия пенальти.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля. Финальный матч состоится в Москве.

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