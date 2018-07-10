РИАМО - 10 июл. Профилактическая операция «Безопасная карусель - 2018» будет проводиться на территории Подмосковья с 19 июля по 3 августа, всего в регионе зарегистрировано 916 единиц механизированной аттракционной техники, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«Мероприятие будет проходить в целях профилактики нарушений требований и норм безопасной эксплуатации аттракционов в Подмосковье», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

По его словам, контроль качества аттракционной техники осуществляется для обеспечения безопасной эксплуатации, предупреждения аварий и несчастных случаев круглый год.

«Но именно в летний период, когда у детей каникулы и они часто посещают парки культуры и отдыха, развлекательные и торговые центры региона, мы считаем необходимым усиление контроля», - добавил Разин.

Штрафы за нарушение правил эксплуатации аттракционов варьируются от 20 тысяч до 70 тысяч рублей.

Каждый житель Подмосковья может сообщить о любых нарушениях, при сомнении в исправности, легальности и местонахождении аттракциона и обратиться в управление Гостехнадзора Минсельхозпрода области.

В парках культуры и отдыха, на открытых площадках в административных округах, в зданиях торгово-развлекательных комплексов и центров Подмосковья зарегистрировано 916 единиц механизированной аттракционной техники. Фактически эксплуатируются порядка 700 единиц. Наибольшее количество сосредоточено в Мытищах, Ногинске, Орехово-Зуеве.

В случае выявления нарушений, обращаться по телефонам: 8(499)602-30-05 или 8(499)602-30-90 доб. 58370.