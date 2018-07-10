РИАМО – 10 июл. Индекс Мосбиржи, рассчитываемый по рублевым ценам российских акций, во вторник обновил исторический максимум, сообщает Газета.ru.

«Индекс Московской биржи обновил исторический максимум. В ходе торгов индекс Мосбиржи поднялся на 0,02%, до 2373,75. Индекс РТС вырос на 0,24%, до 1195 пункта», – говорится в сообщении.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на вторник, вырос на 3,37 копейки, до 73,93 рубля. Курс доллара уменьшился на 28,78 копейки, до 62,83 рубля.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанной по официальным курсам на вторник, снизилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 14,31 копейки, составив 67,83 рубля.