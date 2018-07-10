РИАМО - 10 июл. Для усиления грозоупорности линий электропередачи в Подмосковье смонтировали 130 километров нового грозозащитного троса, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Грозозащитный трос предназначен для защиты линий электропередачи от прямых ударов молнии. Работы по замене грозотроса выполняются ремонтными бригадами ФСК ЕЭС и персоналом специализированных подрядных организаций. В 2018 году на эти цели выделено 44,5 миллиона рублей.

«На сегодняшний день (на 10 июля – ред.) завершены работы по замене грозозащитного троса на двухцепной линии «Шатурская ГРЭС – Нежино». По этой ЛЭП в московскую энергосистему выдается мощность Шатурской ГРЭС. Ранее аналогичные работы были выполнены на линии «Шибаново – Нежино», обеспечивающей выдачу мощности ГРЭС-3. В целом на этих объектах заменено порядка 65 километров грозотроса», – говорится в сообщении.

По словам министра энергетики Московской области Леонида Неганова, от бесперебойной работы этих линий зависит надежность электроснабжения Раменского района.