РИАМО - 10 июл. В Москве во вторник знаком «Родительская слава» наградили 17 многодетных семей, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Президиум правительства Москвы 10 июля принял решение о награждении почетным знаком «Родительская слава города Москвы» 17 многодетных семей, которые воспитывают в общей сложности 106 детей», – говорится в сообщении.

Награжденным семьям будет выплачена денежная премия в размере 200 тысяч рублей.

В Москве проживает свыше 130 тысяч многодетных семей, воспитывающих порядка 330 тысяч детей. Это больше чем в два раза показателей 2010 года (65,7 тысячи семей, воспитывающих 163,2 тысячи детей).