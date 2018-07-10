Сезон ягод в лесах Подмосковья начинается в июле, первой созревает земляника, чуть позже - черника, затем идет брусника и клюква. Отправляясь в лес, не забывайте о правилах безопасности - возьмите с собой мобильный телефон с полной зарядкой, компас и запас воды, не уходите глубоко в незнакомый лес. В каких районах Московской области растет земляника и черника, и как правильно собирать ягоду, смотрите в инфографике Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО)

8 самых полезных и вкусных летних ягод>>