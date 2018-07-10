РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 июл. В подмосковном Подольске возле деревни Булатово во вторник ликвидировали незаконную свалку, сообщается на странице руководителя территориального отдела «Дубровицкий» Валерия Боярко в соцсети «ВКонтакте».

«Сотрудники территориального отдела «Дубровицкий» совместно с представителями МБУ «Подольский комбинат благоустройства» ликвидировали несанкционированную свалку в лесу возле деревни Булатово», – говорится в сообщении.

В ходе инвентаризации с 26 по 29 июня на территории городского округа выявили 94 несанкционированных навала мусора, из них 44 – свалки на землях лесничества, землях сельскохозяйственного назначения, частной территории, и 50 – на муниципальной территории.

С начала июля устранили свыше 30 свалок. Для ликвидации несанкционированных навалов мусора комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации привлек подрядные организации в соответствии с заключенными муниципальными контрактами.