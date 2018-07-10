РИАМО - 10 июл. Молодой теннисист из Подмосковья Карен Хачанов вышел в четвертый круг открытого чемпионата Великобритании - Уимблдон, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Уимблдон проводится со 2 по 15 июля на травяных кортах в Лондоне. Представитель Московской области установил личный рекорд на этом турнире, выйдя в четвертый круг. Его предыдущим достижением был третий круг в прошлом году. Для 22-летнего теннисиста это только второе по счету выступление в основной сетке соревнований в Соединенном королевстве.

«На пути к матчу среди 16 лучших он (Карен Хачанов – ред.) победил испанца Давида Феррера (6-1, 7-6, 3-6,7-5), киприота Маркоса Багдатиса (6-3, 6-4, 3-6, 6-7, 7-5) и американца Фрэнсиса Тиафу (4-6, 4-6, 7-6, 6-2, 6-1). Вчера вторая ракетка России встречалась с сербом Новаком Джоковичем. Несмотря на сопротивление Карена на протяжении всего поединка экс-первый номер мирового рейтинга оказался сильнее (6-4, 6-2, 6-2)», – говорится в сообщении.

Ранее спортсмены не встречались. В последнем опубликованном рейтинге Хачанов занимал 40 строчку, его соперник – 21. Джокович – 12-кратный победитель турниров Большого шлема. Он побеждал на каждом из четырех, включая Уимблдон – три раза. Наивысшее достижение на турнирах Большого шлема для подмосковного теннисиста – выход в четвертый круг «Ролан Гаррос» – 2017, 2018, и теперь - Уимблдон.

Министр физической культуры и спорта Роман Терюшков отметил волевую игру и характер подмосковного спортсмена.

«Карен Хачанов добрался до рекордного для себя четвертого круга на Уимблдоне. Он переломил ход встречи в третьем круге в самый критический момент, и затем довел ее до победы. В последнем своем матче на турнире он сделал все, что было в его силах, но играть против одного из самых лучших игроков последнего десятилетия всегда тяжело. Тем более тот набрал хорошую форму. В любом случае, наш подмосковный теннисист может занести себе в актив турнира в Лондоне», – подчеркнул министр.