РИАМО - 10 июл. Московская область планирует ежегодно выделять более 7,2 миллиарда рублей на обеспечение льготного проезда для граждан в городском транспорте Москвы и Подмосковья, сообщил во вторник на пресс-конференции в РИАМО председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Абсолютно все пенсионеры будут иметь возможность доехать в Москву на электричках. Возможность бесплатного проезда в электричках была только у 600 тысяч жителей Московской области, сейчас это число плюс 1,2 миллиона человек, итого 1,8 миллиона человек будут иметь льготу на данный вид транспорта как внутри Московской области, так и в Москве», - сказал Брынцалов.

Он добавил, что на обеспечение бесплатного проезда в электричках Московского региона было выделено 4,1 миллиарда рублей. Также около 3 миллиардов рублей ежегодно будет выделено с 2019 года на предоставление льгот в метро.

«Итого порядка 7,2-7,5 миллиардов на предоставление льгот на всех видах транспорта. Серьезная сумма, серьезное решение, которое предложил губернатор (Московской области Андрей Воробьев – ред.), на которое пошли, сегодня прорабатывается правительством и нашими комитетами в рамках принятия закона», - отметил Брынцалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин приняли решение о предоставлении всем пенсионерам Подмосковья и столицы, а также ряду льготников права на бесплатный проезд в поездах пригородного сообщения с 1 августа этого года. В общей сложности право бесплатного проезда получают 2,8 миллиона человек, в том числе 1,2 миллиона жителей Московской области и 1,6 миллиона москвичей.

Мособлдума приняла закон о бесплатном проезде в пригородных электричках для подмосковных пенсионеров. Кроме того, льгота предоставляется лицам, награжденным знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»; детям из многодетных семей в возрасте до 18 лет, а также обучающимся в образовательных организациях всех типов по очной форме обучения; одному из родителей многодетной семьи; опекуну, приемному родителю, патронатному воспитателю, воспитывающему ребенка-сироту; родителям или законным представителям ребенка-инвалида.

По просьбам жителей Московской области Андрей Воробьев также решил ввести с 1 сентября 2018 года новую льготу для всех жителей региона от 60 лет и старше, которая подразумевает бесплатный проезд в Москве на общественном транспорте.