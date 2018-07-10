РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 июл. Житель подмосковного Подольска по объявлению в сети интернет перевел продавцу деньги на покупку автозапчасти, но мошенник присвоил их себе, за это его осудили на полтора года условно, сообщается на сайте прокуратуры Промышленного района города Ставрополя.

Прокуратура Промышленного района города Ставрополя поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении гражданина, совершавшего мошеннические действия посредством сети Интернет. Осужденный в мае 2016 года на сайте: www.zapchasti-poisk.ru разместил объявление о продаже автомобильных запчастей. Житель Подольска позвонил ему и перевел на карту 23 тысячи рублей в качестве предоплаты за автоматическую коробку переключения передач для автомобиля. Подсудимый деньги снял, а запчасть покупателю так и не отправил.

«По результатам исследования представленных стороной обвинения доказательств, суд согласился с позицией государственного обвинителя, признал обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество») и назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год», – говорится в сообщении.

Аналогичным образом осужденный ввел в заблуждение еще троих граждан, проживающих в различных регионах России, причинив им ущерб на общую сумму более 100 тысяч рублей.