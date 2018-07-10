РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 июл. Во вторник пожарные в подмосковном Красногорске провели для воспитанников детского лагеря открытую пожарно-тактическую тренировку, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

«Основной целью тренировки является подготовка сотрудников гарнизона к выполнению задач по предназначению. В рамках Года безопасности, объявленного МЧС России, мы провели сегодня открытую пожарно-тактическую тренировку, на которую пригласили детей из летнего лагеря и представителей СМИ», - сказал начальник Красногорского пожарно-спасательного гарнизона Роман Мирошниченко.

Он уточнил, что мероприятие направлено на популяризацию профессии пожарного.

«Ребята смогли увидеть, из чего состоит ежедневная работа пожарного, как тренируются профессионалы своего дела», - подчеркнул Мирошниченко.

Гости пожарно-спасательного гарнизона стали свидетелями «спасения» пострадавшего из задымленного помещения, его роль исполнил манекен. Пожарные тренировались работать с ручными лестницами, спускаться с вышки при помощи специального снаряжения самоспасения, продемонстрировали элементы физической тренировки, рассказали и показали гостям, как пользоваться огнетушителем.

Представители местного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества провели для ребят викторину на знание основных правил пожарной безопасности и конкурс на скоростное надевание боевой одежды пожарного.